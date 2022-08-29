Компания KOREAN FORMULA является эксклюзивным дистрибьютором продукции ANTI-AGE & DETOX FORMULA, произведенной в Южной Корее, в виде тончайших пастилок.

МЫ ЗНАЕМ:

-как очистить и омолодить организм
-как сделать кожу снова эластичной и упругой
-как сделать здоровыми волосы, ногти, связки и суставы

Продукт является новинкой 2022 года и входит в топ 5 по популярности в Южной Корее. Инновационная сбалансированная формула. Оптимальная для применения форма выпуска. Премиальное качество. Наши пастилки уступают по эффективности только инъекциям.

ANTI-AGE formula ЭЛАСТИН

Антивозрастная формула — омолаживающий эффект, благотворное влияние на здоровье кожи, волос, ногтей, суставов и связок.

5999₽
с бесплатной доставкой по Москве в пределах МКАД

Заказать

DETOX formula ГЛУТАТИОН

Детокс формула — очищение и омоложение организма, способствует регенерации тканей, ускоряет и улучшает обменные процессы.

5999₽
с бесплатной доставкой по Москве в пределах МКАД

Заказать

Наши продукты не имеют аналогов на рынке РФ.

Удобно принимать, всегда под рукой. Нет необходимости разводить водой или запивать.

Форма выпуска обеспечивает полное растворение пастилки в полости рта, что в разы сокращает время усвоения по сравнению с другими формами аналогичных препаратов.

5999₽
с бесплатной доставкой по Москве в пределах МКАД

Заказать

ANTI-AGE formula ЭЛАСТИН. Продукт содержит пептиды морского коллагена высокой степени очистки, эластин и гиалуроновую кислоту в оптимальном для эффективности соотношении.

Комплексный состав — залог здоровой кожи, волос, ногтей, связок и суставов.

Одна упаковка на 30 дней, принимать по одной пастилке в день.

Состав:

  •  Коллаген — 15.47%
  •  Эластин — 11.60%
  •  Гиалуроновая кислота — 3.09%
  •  Экстракт конжака — 3.09%
Заказать

DETOX formula ГЛУТАТИОН

Включает в себя уникальное сочетание L-глутатион с витаминами С и Е, а также L-цистеин. Очищение и омоложение организма. Способствует регенерации тканей, ускоряет обменные процессы. Эффективно для профилактики ОРВИ, включая Covid. Реабилитация организма после перенесённых заболеваний. При физических нагрузках и соблюдении различных планов питания и диет. Одна упаковка на 30 дней, принимать по одной пастилке в день, путём рассасывания.

     Состав:

  • Фермент глутатиона (L-глутатион) — 31.25%
  • Витамин С — 7.81%
  • Расторопша — 3.13%
  • Смешанная формула Витамина — Е 1.25%
  • L-цистеин — 0.94%
Заказать

Результат

Вы ощутите омолаживающий эффект. Вы почувствуете, как ваша кожа, волосы, ногти становятся здоровыми и сильными. Вы поймёте, как комфортно и удобно принимать наши продукты. 

*Стоимость указана за 1 (одну) упаковку товара, которая содержит 30 ежедневных доз продукта.

**Имеются противопоказания — индивидуальная непереносимость компонентов продукта