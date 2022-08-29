Компания KOREAN FORMULA является эксклюзивным дистрибьютором продукции ANTI-AGE & DETOX FORMULA, произведенной в Южной Корее, в виде тончайших пастилок.

Включает в себя уникальное сочетание L-глутатион с витаминами С и Е, а также L-цистеин. Очищение и омоложение организма. Способствует регенерации тканей, ускоряет обменные процессы. Эффективно для профилактики ОРВИ, включая Covid. Реабилитация организма после перенесённых заболеваний. При физических нагрузках и соблюдении различных планов питания и диет. Одна упаковка на 30 дней, принимать по одной пастилке в день, путём рассасывания.