Компания KOREAN FORMULA является эксклюзивным дистрибьютором продукции ANTI-AGE & DETOX FORMULA, произведенной в Южной Корее, в виде тончайших пастилок.
МЫ ЗНАЕМ:
-как очистить и омолодить организм
-как сделать кожу снова эластичной и упругой
-как сделать здоровыми волосы, ногти, связки и суставы
Продукт является новинкой 2022 года и входит в топ 5 по популярности в Южной Корее. Инновационная сбалансированная формула. Оптимальная для применения форма выпуска. Премиальное качество. Наши пастилки уступают по эффективности только инъекциям.
ANTI-AGE formula ЭЛАСТИН
Антивозрастная формула — омолаживающий эффект, благотворное влияние на здоровье кожи, волос, ногтей, суставов и связок.
5999₽
с бесплатной доставкой по Москве в пределах МКАД
DETOX formula ГЛУТАТИОН
Детокс формула — очищение и омоложение организма, способствует регенерации тканей, ускоряет и улучшает обменные процессы.
5999₽
с бесплатной доставкой по Москве в пределах МКАД
Наши продукты не имеют аналогов на рынке РФ.
Удобно принимать, всегда под рукой. Нет необходимости разводить водой или запивать.
Форма выпуска обеспечивает полное растворение пастилки в полости рта, что в разы сокращает время усвоения по сравнению с другими формами аналогичных препаратов.
5999₽
с бесплатной доставкой по Москве в пределах МКАД
ANTI-AGE formula ЭЛАСТИН. Продукт содержит пептиды морского коллагена высокой степени очистки, эластин и гиалуроновую кислоту в оптимальном для эффективности соотношении.
Комплексный состав — залог здоровой кожи, волос, ногтей, связок и суставов.
Одна упаковка на 30 дней, принимать по одной пастилке в день.
Состав:
- Коллаген — 15.47%
- Эластин — 11.60%
- Гиалуроновая кислота — 3.09%
- Экстракт конжака — 3.09%
DETOX formula ГЛУТАТИОН
Включает в себя уникальное сочетание L-глутатион с витаминами С и Е, а также L-цистеин. Очищение и омоложение организма. Способствует регенерации тканей, ускоряет обменные процессы. Эффективно для профилактики ОРВИ, включая Covid. Реабилитация организма после перенесённых заболеваний. При физических нагрузках и соблюдении различных планов питания и диет. Одна упаковка на 30 дней, принимать по одной пастилке в день, путём рассасывания.
Состав:
- Фермент глутатиона (L-глутатион) — 31.25%
- Витамин С — 7.81%
- Расторопша — 3.13%
- Смешанная формула Витамина — Е 1.25%
- L-цистеин — 0.94%
Результат
Вы ощутите омолаживающий эффект. Вы почувствуете, как ваша кожа, волосы, ногти становятся здоровыми и сильными. Вы поймёте, как комфортно и удобно принимать наши продукты.
*Стоимость указана за 1 (одну) упаковку товара, которая содержит 30 ежедневных доз продукта.
**Имеются противопоказания — индивидуальная непереносимость компонентов продукта